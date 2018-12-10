2018-12-10T11:06:12+03:00
Общество

Челябинск и Минск свяжет прямой авиарейс

Хорошая новость появилась по итогам визита официальной делегации Республики Беларусь на Южный Урал
Ольга АНТОНОВА
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Минск - очень красивый город. И челябинцы в этом убедятся, когда наши города свяжет прямой авиарейс.Минск - очень красивый город. И челябинцы в этом убедятся, когда наши города свяжет прямой авиарейс.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В резиденции губернатора Челябинской области подписано план мероприятий с официальной делегацией Республики Беларусь, которая побывала в Челябинской области. План сотрудничества, например, предусматривает организацию прямого регулярного авиасообщения Челябинск-Минск-Челябинск.

Открытие авиарейса в Минск более чем логично, ведь Челябинский аэропорт сейчас переживает капитальную реконструкцию к саммитам ШОС и БРИКС. После этого ему будет присвоена третья категория ИКАО, согласно которой аэропорт сможет принимать любые воздушные суда в любую погоду.

Губернатор Борис Дубровский отметил, что между Челябинской областью и Республикой Беларусь давно налажены дружеские, братские отношения. Соглашение о сотрудничестве заключено еще 18 лет назад. Много проектов в сфере промышленности и культуры. За девять месяцев года товарооборот между Челябинской областью и Беларусью составил более 255 миллионов долларов США. Это больше на 25%, чем в этот же период прошлого года.

По мнению Бориса Дубровского, у сотрудничества огромный потенциал. А задача властей — создать самые благоприятные условия для людей, для бизнеса.

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