В Челябинске экстренно сел самолет с теряющим сознание пассажиром
В ночь на понедельник, 10 декабря, пассажирский рейс № 501 «Махачкала — Сургут» экстренно сел в аэропорту Челябинска. Одному из пассажиров стало плохо в полете, сообщает пресс-служба Южно-Уральского МВД России на транспорте.
— Во время перелета 39-летний житель города Ноябрьска несколько раз терял сознание. Экипаж решил экстренно приземлиться в Челябинске. Когда мужчина вышел из самолета, ему стало лучше, но продолжать полет он побоялся и решил добираться в Сургут на поезде, — рассказывают в пресс-службе.
Через час самолет опять подняли в небо. Остальные пассажиры смогли продолжить полет.
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