2018-12-10T11:09:35+03:00
Происшествия

В Челябинске экстренно сел самолет с теряющим сознание пассажиром

Экипаж побоялся, что до Сургута живым мужчина не долетит
Лидия ПЕСКОВА
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Чтобы спасти одного пассажира, экипаж посадил в Челябинске самолет.Чтобы спасти одного пассажира, экипаж посадил в Челябинске самолет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ночь на понедельник, 10 декабря, пассажирский рейс № 501 «МахачкалаСургут» экстренно сел в аэропорту Челябинска. Одному из пассажиров стало плохо в полете, сообщает пресс-служба Южно-Уральского МВД России на транспорте.

— Во время перелета 39-летний житель города Ноябрьска несколько раз терял сознание. Экипаж решил экстренно приземлиться в Челябинске. Когда мужчина вышел из самолета, ему стало лучше, но продолжать полет он побоялся и решил добираться в Сургут на поезде, — рассказывают в пресс-службе.

Через час самолет опять подняли в небо. Остальные пассажиры смогли продолжить полет.

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