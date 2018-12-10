В Челябинске экстренно сел самолет с теряющим сознание пассажиром

СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-10T11:09:35+03:00

Чтобы спасти одного пассажира, экипаж посадил в Челябинске самолет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экипаж побоялся, что до Сургута живым мужчина не долетит

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В ночь на понедельник, 10 декабря, пассажирский рейс № 501 «Махачкала — Сургут» экстренно сел в аэропорту Челябинска. Одному из пассажиров стало плохо в полете, сообщает пресс-служба Южно-Уральского МВД России на транспорте.

— Во время перелета 39-летний житель города Ноябрьска несколько раз терял сознание. Экипаж решил экстренно приземлиться в Челябинске. Когда мужчина вышел из самолета, ему стало лучше, но продолжать полет он побоялся и решил добираться в Сургут на поезде, — рассказывают в пресс-службе.

Через час самолет опять подняли в небо. Остальные пассажиры смогли продолжить полет.

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