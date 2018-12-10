2018-12-10T11:21:55+03:00
Происшествия

Друзья детства организовали интернет-магазин наркотиков в Челябинске

Им грозит до 20 колонии
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске будут судить ОПГ, которое распространяло амфетамин. Фото: Алексей БУЛАТОВВ Челябинске будут судить ОПГ, которое распространяло амфетамин. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В суде вскоре будут отвечать трое жителей Челябинска: два парня и девушка. Первые два — знакомы с детства, живут в одном доме. Безработные решили начать нелегальный бизнес и открыть интернет-магазин по продаже наркотиков. Вместе с этим наладили производство амфетамина.

— Для этого они снимали квартиры на пару дней. Там изготавливали наркотик. Затем распространяли его по закладкам. Через интернет познакомились с молодой челябинкой и наняли ее курьером. Сообщали, где забрать наркотик и куда перевезти, — рассказала «Комсомольской правде» — Челябинск» старший помощник прокурора Челябинска Светлана Яковлева.

ОПГ сдал один из потребителей амфетамина. Оперативники задержали его, тот помог выйти на девушку-курьера, а уже она привела к организаторам. Свою вину троица признала. У них изъяли свыше 100 грамм нелегального вещества. Им грозит до 20 лет колонии.

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