Челябинцев приглашают на бесплатную дегустацию фермерских пельменей

10 Дек. 11:27 2018-12-10T11:27:05+03:00

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Если вы — мясоед, 15 декабря отправляйтесь в парк имени Гагарина. Там пройдет традиционный фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Угоститься вкуснятиной, купить понравившиеся — у праздника много поклонников.

— Фестиваль проводится уже в седьмой раз. В нем участвуют 26 производителей пельменей и вареников и 19 фермерских хозяйств из 16 районов области. Конечно, на фестивале фермерская продукция будет доступнее по цене, чем в магазинах. Можно будет купить мясо и копчености, сыры, мед, — говорит директор областной организации «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий» Диана Малышева.

Ярмарка откроется в 10.00. Главным героем фестиваля станет традиционное уральское угощение — пельмени. Участники мероприятия бесплатно продегустируют их и проголосуют за понравившееся угощение. Лучшие марки, по мнению народного жюри, поборются за звание «Народный пельмень».

Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» проводится в рамках подготовки к 85-летию Челябинской области при поддержке губернатора Бориса Дубровского.