2018-12-10T11:27:05+03:00
Общество

Челябинцев приглашают на бесплатную дегустацию фермерских пельменей

Гастрономический праздник «Уральские пельмени на Николу Зимнего» пройдет при поддержке губернатора Бориса Дубровского
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Пельмешки - традиционная уральская вкуснятина.Пельмешки - традиционная уральская вкуснятина.Фото: Маргарита КАЛИНКИНА
Изменить размер текста:

Если вы — мясоед, 15 декабря отправляйтесь в парк имени Гагарина. Там пройдет традиционный фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего». Угоститься вкуснятиной, купить понравившиеся — у праздника много поклонников.

— Фестиваль проводится уже в седьмой раз. В нем участвуют 26 производителей пельменей и вареников и 19 фермерских хозяйств из 16 районов области. Конечно, на фестивале фермерская продукция будет доступнее по цене, чем в магазинах. Можно будет купить мясо и копчености, сыры, мед, — говорит директор областной организации «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий» Диана Малышева.

Ярмарка откроется в 10.00. Главным героем фестиваля станет традиционное уральское угощение — пельмени. Участники мероприятия бесплатно продегустируют их и проголосуют за понравившееся угощение. Лучшие марки, по мнению народного жюри, поборются за звание «Народный пельмень».

Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» проводится в рамках подготовки к 85-летию Челябинской области при поддержке губернатора Бориса Дубровского.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербургский экономический форум «переехал» в Челябинск
В Челябинской области выбрали лучших молодых профессионалов
Семиклассница из Челябинска ударила ножом отчима, который напал на ее мать
«Территория бизнеса» шагает по стране
Друзья детства организовали интернет-магазин наркотиков в Челябинске
В Челябинске экстренно сел самолет с теряющим сознание пассажиром
Челябинск и Минск свяжет прямой авиарейс
У врио главы Челябинска Владимира Елистратова появился новый заместитель
В Челябинске 17-летний парень разбился насмерть, выпав из окна 16 этажа
Tele2 строит LTE-сети быстрее всех в отрасли
В Челябинской области задержали мошенника, расплатившегося в магазине купюрой из «банка приколов»
Приходите за деньгами. Выплату на покупку аппаратуры для цифрового ТВ можно получить с 15 декабря
В Челябинске сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенника, который заставил ее снять со счета полмиллиона
Шесть тысяч челябинцев пригласят на «Необыкновенные елки»
Губернатор Борис Дубровский вступил в «Единую Россию»
«Схватил монтировку и побежал разбираться»: потасовка двух маршрутчиков в Челябинске попала на видео
В Челябинской области кошка сама уехала на вокзал
Семья из Челябинской области пропала по дороге в Муром
Жители Челябинской области запечатлели редкое явление — гало
Жителям Кургана заплатят за новогоднее оформление балконов и окон
У каждого третьего жителя Челябинска уже стоит елка
Таинственный художник нарисовал ответ на вандализм коммунальщиков в Челябинске
Рубили мумию топором: жители Миасса стали свидетелями кошмарной игры
В СИЗО Челябинска открыли суперкомфортные комнаты для свиданий
История школьницы на Mercedes, сбившей сотрудника ДПС в Челябинске, оказалась правдой
Челябинская область стала самым коррумпированным регионом
Исхода матча «Трактора» и «Сибири» решил овертайм