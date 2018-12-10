2018-12-10T11:58:46+03:00
Общество

«Территория бизнеса» шагает по стране

Проект губернатора Бориса Дубровского по поддержке предпринимательства рекомендован к внедрению в других регионах
Ольга АНТОНОВА
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МФЦ "Территория бизнеса" - это проект губернатора Бориса Дубровского. На одной площадке собраны все институты поддержки предпринимательства в режиме "одного окна". Фото: gubernator74.ruМФЦ "Территория бизнеса" - это проект губернатора Бориса Дубровского. На одной площадке собраны все институты поддержки предпринимательства в режиме "одного окна". Фото: gubernator74.ru
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В понедельник, 10 декабря, в Челябинске работает VIII Всероссийская конференция поддержки малого бизнеса. Открыли форум губернатор Борис Дубровский и замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин.

Как отметил Борис Дубровский, в Челябинской области удалось первой в стране реализовать сервисную модель поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» и создать МФЦ «Территория Бизнеса». Там на одной площадке есть все действующие в регионе институты поддержки бизнеса. Проект рекомендован Министерством экономического развития РФ к тиражированию другим регионам.

— В Челябинской области в малом бизнесе занято около 390 тысяч человек — это серьезная цифра, она постоянно растет. И мы делаем все для содействия инициативным граждан по открытию своего дела. Безусловно, мы продолжим использовать и совершенствовать региональные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, — подчеркнул Борис Дубровский.

Замминистра экономического развиьтия РФ Вадим Живулин заявил, что Челябинская область — один из лидеров по поддержке малого и среднего предпринимательства, и другие субъекты Российской Федерации должны взять на вооружение передовой опыт региона.

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