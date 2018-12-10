Семиклассница из Челябинска ударила ножом отчима, который напал на ее мать

10 Дек. 12:12 2018-12-10T12:13:16+03:00

Наказывать ее за это не будут

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Конфликт произошел в поселке Шершни 7 декабря. Глава семейства перебрал с алкоголем и терроризировал жену и падчерицу. В какой-то момент отчаянная 13-летняя школьница схватила со стола нож и воткнула в руку буяна.

Мужчину увезли медики. Рану зашили, с ним все будет в порядке. Но удастся ли сохранить отношения после инцидента? Сейчас с семьей работают органы.

Известно, что наказывать подростка не будут, поскольку она не достигла возраста уголовной ответственности. Однако могут поставить на учет в ПДН. При этом ни полиция, ни соцслужбы раньше на семью не обращали внимание, поскольку не было поводов.

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