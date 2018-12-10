В Челябинской области выбрали лучших молодых профессионалов

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-10T12:23:33+03:00

Победители регионального чемпионата поборются на отборочном туре за право участия в национальном чемпионате. Он пройдет в Казани. Фото: gubernator74.ru

Изменить размер текста: A A

С 3 по 7 декабря на Южном Урале прошел VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В состязаниях участвовали 400 человек — школьники и студенты региона, ребята из Казахстана, Москвы, Воронежской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ярославской области, Перми, Татарстана

Финал прошел в Магнитогорске и Челябинске. В городе металлургов награды вручены по 11 компетенциям, в Челябинске — по 46. А в международном терминале челябинского аэропорта «Баландино» завершились соревнования по компетенции «Сервис на воздушном транспорте», которые проходили в

Чемпионат сопровождала насыщенная деловая программа: более 20 круглых столов по актуальным вопросам и направлениям: «Серебряное» наставничество и волонтерство, новое чемпионатное направление «Навыки мудрых» для категории 50+, демонстрационный экзамен в 2019 году, пилотная апробация проекта «Билет в будущее», эффективность выставочной деятельности.

Премия Ассоциации учреждений СПО Челябинской области вручена конкурсанту, набравшему максимум баллов. Им стал Лев Гетманский из Миасского геологоразведочного колледжа..

В апреле победители представят регион на отборочных соревнованиях на право участия в финале VII национального чемпионата. Он пройдет в мае в Казани.