2018-12-10T12:45:34+03:00
Общество

Петербургский экономический форум «переехал» в Челябинск

На Южном Урале открылась выездная сессия ПМЭФ «Регионы России: новые точки роста»
Ольга АНТОНОВА
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В понедельник, 10 декабря, Челябинск принимает выездную сессию форума «Регионы России: новые точки роста». Организаторы мероприятия - фонд «Росконгресс», Российский экспортный центр иАгентством стратегических инициатив.

Выездная сессия в Челябинске завершила цикл выездных мероприятий в 2018 году, которые направлены на расширение инвестиционных возможностей, развитие экспортного потенциала и продвижение области за пределами региона. Сессия посвящена вопросам развития региональной инфраструктуры, применению практики механизмов государственно-частного партнерства, улучшению мер поддержки инвесторов.

- Челябинская область нацелена на реализацию больших инвестиционных проектов. Цикл выездных мероприятий «Регионы России: новые точки роста» проходит на лучших региональных площадках. Челябинск должен стать одним из лидеров среди городов России с наиболее развитой конгрессно-выставочной инфраструктурой и опытом проведения на высоком уровне международных мероприятий накануне саммитов ШОС и БРИКС, – отметил губернатор Борис Дубровский.

По словам Дубровского, тема «точек роста» в Челябинске актуальна: схема государственно-частного партнерства позволяет развивать инженерную, социальную, транспортную инфраструктуру региона «уже сейчас» с привлечением средств бизнеса.

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