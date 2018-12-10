Цыганка из Челябинской области украла у клиентки из Казахстана 5,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:57 2018-12-10T14:58:25+03:00

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В Магнитогорске оглашен приговор местной цыганке, которая украла у клиентки 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Случилось все в Астане, куда цыганка отправилась на гастроли. Она сняла там квартиру, дала объявление в местные СМИ и открыла прием как гадалка. На одну из встреч к ней пришла жительница Астаны, незадолго до этого продавшая свою квартиру.

— Внушив женщине мысль о своих сверхъестественных способностях, цыганка расположила ее к себе и велела купить самую дорогую сумку, сложить в нее все вырученные от продажи квартиры деньги и принести на очередной сеанс, чтобы провести «заговор на умножение», — рассказывают в пресс-службе.

Доверчивая клиентка отдала цыганке сумку, в которой лежали местные деньги на сумму более 5,5 млн рублей. А цыганка с ней - убежала.

Ленинский районный суд Магнитогорска признал гражданку России виновной в мошенничестве в особо крупном размере и отправил даму в колонию на четыре года.

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