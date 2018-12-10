На Южном Урале осудили украинца за распространение наркотиков
Ленинский райсуд Магнитогорска вынес приговор двадцатилетнему жителю Украины за покушение на сбыт наркотиков группой лиц в крупном размере.
Суд установил, что парень нуждался в деньгах. В Интернете наткнулся на предложение заняться оборотом наркотиков в России. За это наркоторговцы обещали много платить.
В апреле украинец приехал в Магнитогорск. Купил оптовую партию «дури» — около 750 граммов. Часть расфасовал в маленькие пакеты и сделал закладки по городу.
Но вкоре наркокурьера задержали. Из его арендованной квартиры изъяли оставшуюся часть наркоты.
— С учетом позиции гособвинителя подсудимому назначено девять лет лишения свободы со штрафом в 10 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
При назначении наказания суд учел, что подсудимый полностью признал вину, активно сотрудничал со следствием. Также на решение суда повлиял молодой возраст и состояние здоровья преступника.
Приговор вступил в законную силу.
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