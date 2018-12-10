2018-12-10T17:49:07+03:00
Происшествия

Школьника избили до полусмерти возле торгового комплекса в Челябинске

С множественными травмами головы его доставили в больницу
Валентина ВАГАНОВА
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Сейчас следователи ищут нападавших.Сейчас следователи ищут нападавших.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Неизвестные напали на девятиклассника вечером возле ТК «Стрела» на проспекте Победы. Избили парня сильно. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга средней тяжести, переломом основания свода черепа и другие травмы головы.

Подростка при смерти обнаружили прохожие, вызвали скорую помощь. ЧП произошло в пятницу, 7 декабря, в 19 часов.

— Сейчас 14-летний подросток пришел в себя. При нападении у него ничего не украли. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, ищут нападавших, — рассказали в следственном отделе по Калининскому району Челябинска.

На здании торгового комплекса установлены видеокамеры. Следователи изучают записи. Вероятно, они дадут какую-то зацепку.

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