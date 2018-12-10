В Челябинске офицер Росгвардии схватил уличного грабителя, возвращаясь домой из магазина

10 Дек. 18:16 2018-12-10T18:16:42+03:00

Он удерживал вора до приезда коллег из группы задержания

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Майор Алексей Лукшин был на выходном. Возвращался домой из магазина. Вдруг услышал крики о помощи и заметил бегущего мужика с мобильником в руках. Офицер, не раздумывая, бросил пакеты и ринулся за ним. Инцидент произошел днем в воскресенье, 9 декабря.

Росгвардеец догнал грабителя в одном из дворов по улице Пекинской. Беглец попытался выбросить дорогой смартфон в снег, но офицер выхватил телефон, а самого налетчика скрутил.

— Алексей Лукшин вызвал на помощь коллег из группы задержания и удерживал грабителя до их приезда. На место также прибыла следственно-оперативная группа, которая в присутствии понятых изъяла сотовый телефон. Потерпевший опознал похищенное имущество, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинска.

Вором оказался ранее судимый 35-летний местный житель. С ним теперь разбирается полиция. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по ней — четыре года тюрьмы.

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