В Челябинске офицер Росгвардии схватил уличного грабителя, возвращаясь домой из магазина
Майор Алексей Лукшин был на выходном. Возвращался домой из магазина. Вдруг услышал крики о помощи и заметил бегущего мужика с мобильником в руках. Офицер, не раздумывая, бросил пакеты и ринулся за ним. Инцидент произошел днем в воскресенье, 9 декабря.
Росгвардеец догнал грабителя в одном из дворов по улице Пекинской. Беглец попытался выбросить дорогой смартфон в снег, но офицер выхватил телефон, а самого налетчика скрутил.
— Алексей Лукшин вызвал на помощь коллег из группы задержания и удерживал грабителя до их приезда. На место также прибыла следственно-оперативная группа, которая в присутствии понятых изъяла сотовый телефон. Потерпевший опознал похищенное имущество, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинска.
Вором оказался ранее судимый 35-летний местный житель. С ним теперь разбирается полиция. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по ней — четыре года тюрьмы.
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