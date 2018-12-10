СЕГОДНЯ 19:43 2018-12-10T19:46:47+03:00

В ведомстве считают что несанкционированные точки приема лома дают до 30 процентов загрязнения

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Челябинцы задыхаются от смога уже вторую неделю. Режим «черного неба» продлили еще — до 12 декабря. Сегодня глава Минэкологии региона Сергей Лихачев вместе с инспекторами ведомства и специалистами природоохраной прокуратуры провел внеплановый рейд по городским предприятиям.

По словам министра, одной из причин появления смога в городе стали многочисленные незаконные пункты приема металлолома — они создают до 30% загрязнения.

— В черте города наблюдается появление несанкционированных пунктов приема металлолома, которые сжигают отходы своей деятельности: это и горящие остовы автомобилей, и сданные в утиль бочки из-под моторного масла. Чаще всего, именно на эти запахи жалуются жители Калининского и Курчатовского районов, — рассказал во время рейда на очередном предприятии министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Глава ведомства также отметил, что сотрудники экологического надзора регулярно объезжают районы города и проверяют, соблюдается ли предприятиями режим работы при НМУ, снижают ли они выбросы. Особенно на контроле предприятия, которые уже были пойманы на нарушениях.

Каждый день передвижные лаборатории замеряют состояние воздуха. На данный момент планируется сделать замер на концентрацию загрязняющий веществ в районе предприятия «Мечел».

Контрольно-надзорные мероприятия также проводят специалисты Росприроднадзора по Челябинской области.

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