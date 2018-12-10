2018-12-10T20:49:11+03:00
Общество

В Челябинске жители «Паркового» обнаружили в микрорайоне незаконные елочные базары

Горожане провели собственный рейд по незаконной торговле хвойными
Валентина ВАГАНОВА
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Елочные базары должны открыться только 15 декабря, а в микрорайоне их уже продают. Фото: группа во ВКонтакте «Парковый Челябинск».Елочные базары должны открыться только 15 декабря, а в микрорайоне их уже продают. Фото: группа во ВКонтакте «Парковый Челябинск».
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Жители микрорайона «Парковый» возмущены тем, что под их окнами разбили нелегальные елочные базары. Бдительные челябинцы выявили две точки с праздничными деревьями, которых нет в перечне разрешенных для продажи мест. К тому же по распоряжению мэрии ярмарки начнут работу только с 15 декабря. А в «Парковом» елками торгуют уже сейчас.

— Мы объехали весь микрорайон и выяснили, что елочные базары уже начали свою работу, хотя в постановлении указано 15 декабря. Кроме того, на сегодня обнаружены две точки по продаже деревьев, которые отсутствуют в перечне — по улице Бейвеля и на Краснопольском проспекте, — говорит основатель группы « Парковый Челябинск» Дмитрий Григорчик. — Для кого нужны эти постановления, если у нас всегда все делают, что хотят? Зачем нам нужны эти постановления и люди, которые их принимают и издают? Бесконечные незаконные киоски, которые ставят там где душе угодно, убираются годами. Не решаются и другие проблемы, такое ощущение, что мы живем с городской и районной администрацией в двух параллельных, никогда не пересекающихся реальностях.

Жители микрорайона беспокоятся, что после праздников торговцы оставят непроданные елки, и они так и будут валяться на улице, как в прошлом году.

Жители беспокоятся, что эти елки после праздников бросят и снова будет мусор. Фото: группа во ВКонтакте «Парковый Челябинск».

Жители беспокоятся, что эти елки после праздников бросят и снова будет мусор. Фото: группа во ВКонтакте «Парковый Челябинск».

В этом году в Челябинске определено 146 точек продаж хвойных деревьев. Посмотреть их можно здесь.

Куда жаловаться на незаконные елочные базары в Челябинске?

В интернет-приемную администрации Челябинска. Или в Управление благоустройства администрации Челябинска 8 (351) 277-85-16.

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