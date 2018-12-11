2018-12-11T04:38:33+03:00
Общество

В Челябинске Дед Мороз придет к бездомным

Волонтеры готовят новогодние подарки, вы можете помочь
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Подарочки для бездомных. Фото: vk.com/drugaya_medicinaПодарочки для бездомных. Фото: vk.com/drugaya_medicina
Изменить размер текста:

Четыре десятка бездомных жителей Челябинска получат новогодние подарки. Это подопечные проекта «Другая медицина», который основал студент медколледжа Евгений Косовских. Волонтеры бесплатно оказывают медицинскую помощь людям, которые живут на улице. А к празднику они решили порадовать их вкусностями.

Хотите побыть немножко дедом Морозом? Помогите волонтерам собрать приятные кулечки.

Что нужно: шоколадные конфеты, мандарины, пакетированный чай и подарочные пакеты.

Куда приносить:

* Медицинский колледж: ул. С. Ковалевской, 4, каб. 101, тел.: 772-53-20 в будни с 8 до 16 ч.;

* Центр “Нектар”: ул. Свободы, 153А, каб. 1А, тел.: 247-12-32 в будни с 10 до 19 ч. в субботу с 10 до 16 ч.

Помощь собирают до 25 декабря. Новогодний выезд будет 27 декабря.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Южном Урале начальник службы судебных приставов прикарманил деньги должников
Южноуралец получил в подарок семиместный автомобиль, приютив бродягу
Челябинцы могут бесплатно позвонить Деду Морозу и услышать поздравление
Ребенок разорвал ногу в батутном центре в Челябинске
В суровом Челябинске сделают гантели и гири из льда
Житель Челябинской области потратил сотку и выиграл 24 миллиона рублей
В Челябинске жители «Паркового» обнаружили в микрорайоне незаконные елочные базары
Минэкологии назвали пункты приема металлолома одной из причин смога в Челябинске
В Челябинске офицер Росгвардии схватил уличного грабителя, возвращаясь домой из магазина
Школьника избили до полусмерти возле торгового комплекса в Челябинске
На Южном Урале осудили украинца за распространение наркотиков
Цыганка из Челябинской области украла у клиентки из Казахстана 5,5 млн рублей
В новогоднюю ночь из Челябинска до Санкт-Петербурга можно доехать за полцены
Петербургский экономический форум «переехал» в Челябинск
В Челябинской области выбрали лучших молодых профессионалов
Семиклассница из Челябинска ударила ножом отчима, который напал на ее мать
«Территория бизнеса» шагает по стране
Челябинцев приглашают на бесплатную дегустацию фермерских пельменей
Друзья детства организовали интернет-магазин наркотиков в Челябинске
В Челябинске экстренно сел самолет с теряющим сознание пассажиром
Челябинск и Минск свяжет прямой авиарейс