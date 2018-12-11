В Челябинске Дед Мороз придет к бездомным

СЕГОДНЯ 04:38 2018-12-11T04:38:33+03:00

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Четыре десятка бездомных жителей Челябинска получат новогодние подарки. Это подопечные проекта «Другая медицина», который основал студент медколледжа Евгений Косовских. Волонтеры бесплатно оказывают медицинскую помощь людям, которые живут на улице. А к празднику они решили порадовать их вкусностями.

Хотите побыть немножко дедом Морозом? Помогите волонтерам собрать приятные кулечки.

Что нужно: шоколадные конфеты, мандарины, пакетированный чай и подарочные пакеты.

Куда приносить:

* Медицинский колледж: ул. С. Ковалевской, 4, каб. 101, тел.: 772-53-20 в будни с 8 до 16 ч.;

* Центр “Нектар”: ул. Свободы, 153А, каб. 1А, тел.: 247-12-32 в будни с 10 до 19 ч. в субботу с 10 до 16 ч.

Помощь собирают до 25 декабря. Новогодний выезд будет 27 декабря.

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