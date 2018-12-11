2018-12-11T04:39:58+03:00
Спорт

В суровом Челябинске сделают гантели и гири из льда

Горожане померятся силами на «Зимних Богатырских играх 2019»
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото со страницы Эльбруса Нигматуллина в VKФото со страницы Эльбруса Нигматуллина в VK
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Известный стронгмен и шоумен Эльбрус Нигматуллин начал подготовку к проведению вторых«Зимних Богатырских игр 2019» в Челябинске. Об этом он сообщил на своей страничке в VK.

Уникальность соревнования в том, что они проходят зимой на поверхности водоема. А спортивный инвентарь сделан из льда.

— В прошлом году, несмотря на все трудности, нам удалось реализовать этот спортивный проект. Пришло много зрителей. Я получил много положительных откликов от жителей города и гостей. После мероприятия поступило предложение сделать эти соревнования брендом Южного Урала. Хочется реализовать задуманное и на этот раз. Друзья, мне нужна ваша поддержка! — написал Эльбрус Нигматуллин.

Для проведения мероприятия нужны партнеры, волонтеры и просто люди, желающие помочь в организации.

Зимние Богатырские игры 2019

2 февраля 2019 г

ЦПКиО им Гагарина

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