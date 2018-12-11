2018-12-11T06:48:44+03:00
Общество

Ребенок разорвал ногу в батутном центре в Челябинске

Родители ищут свидетелей происшествия, чтобы наказать коммерсантов
Ирина КАРЕЛИНА
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Мальчишке наложили больше 10 швов. Фото: Анастасия Храмцова.Мальчишке наложили больше 10 швов. Фото: Анастасия Храмцова.
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Вечером 9 декабря в батутном парке Dinamic (ул. Черкасская, 15) произошел несчастный случай с 12-летним мальчишкой. Он провалился ногой между батутами и порвал ее обо что-то тупое. На одном из фото у ребенка вся нога в крови. Картинка пугающая. Не ссадина с синячком, однако.

Мама пострадавшего ребенка выложила в соцсети просьбу отозваться свидетелей происшествия. Если вы были там в это время, пишите в личные сообщения Анастасии Храмцовой.

— Страшно представить, если ребенок был бы маленький. Он бы по горло упал туда! Фото мы сделали для юриста, пока ждали «скорую». До ее приезда первую медицинскую помощь нам никто не оказал. Дали жгут и бинты. Мы и тому были рады — хоть кровь остановили. Рана не резаная, а рваная и вся кривая, поэтому сыну наложили больше 10 швов, — написала Анастасия Храмцова в группе «Подслушано ЧМЗ» в VK.

— Уже не первый случай в этом батутном центре. До этого мальчик тоже ногу разорвал! И я лично видела это все! — прокомментировала подписчица группы Кристина Козлова.

Говорят, что рядом есть другой — маленький, но безопасный батутный центр. Однако, некоторые считают, что такой вид развлечения в принципе не может быть безопасным.

— Вообще любой батутный центр — весьма опасная штука. Можно и приземлиться неудачно, и вывихнуть или сломать себе все, что угодно, в том числе шею, например, — написала свое мнение Светлана Дриттель.

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