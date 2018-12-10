Житель Челябинской области потратил сотку и выиграл 24 миллиона рублей
Вот кому-то перед Новым Годом счастье привалило! Пресс-служба «Столото» сообщает, что житель Челябинской области по воле случая стал миллионером. Да миллион у него не один, а целых 24 с копеечками. Такую сумму он выиграл в лотерее. Билет везунчик купил всего за сто рублей.
О победителе стало известно 8 декабря. За призом он пока не обратился.
Всего в этом году больше миллиона выиграли 23 жителя Челябинской области. Рекорд — 170 млн руб., доставшиеся кому-то в июне.
Вот почему возле киоска с лотерейными билетиками всегда полно народу. Однако, надо понимать, что играют в лотерею сотни тысяч людей, а выигрывают — единицы.
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