2018-12-10T23:50:11+03:00
Общество

Житель Челябинской области потратил сотку и выиграл 24 миллиона рублей

Он вытянул счастливый лотерейный билет
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Олег УКЛАДОВ
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Вот кому-то перед Новым Годом счастье привалило! Пресс-служба «Столото» сообщает, что житель Челябинской области по воле случая стал миллионером. Да миллион у него не один, а целых 24 с копеечками. Такую сумму он выиграл в лотерее. Билет везунчик купил всего за сто рублей.

О победителе стало известно 8 декабря. За призом он пока не обратился.

Всего в этом году больше миллиона выиграли 23 жителя Челябинской области. Рекорд — 170 млн руб., доставшиеся кому-то в июне.

Вот почему возле киоска с лотерейными билетиками всегда полно народу. Однако, надо понимать, что играют в лотерею сотни тысяч людей, а выигрывают — единицы.

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