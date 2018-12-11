11 Дек. 05:26 2018-12-11T08:12:13+03:00

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В Челябинске заработала ежегодная телефонная служба главного волшебника страны. Чтобы поговорить с Дедом Морозом, достаточно набрать номер: +7 (351) 277-84-32.

— После такого личного разговора малыш обязательно поверит в настоящую сказку, убедится, что новогодний волшебник действительно существует, — сообщают организаторы общероссийской акции «Позвонить Деду Морозу 2019».

Между тем, взрослые должны понимать, что разговаривать с их чадами будет автоответчик. Дедушка выслушает, запомнит все желания и попросит рассказать стишок. А в конце разговора откроет секрет.

Звонок бесплатен с городского номера. Если звонить с мобильного, то стоимость звонка равна обычной стоимости исходящего вызова по тарифу вашего оператора для городских звонков.

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