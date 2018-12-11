Челябинцы могут бесплатно позвонить Деду Морозу и услышать поздравление
В Челябинске заработала ежегодная телефонная служба главного волшебника страны.
Чтобы поговорить с Дедом Морозом, достаточно набрать номер: +7 (351) 277-84-32.
— Такой личный разговор заставит малыша поверить в настоящую сказку, убедит его, что новогодний волшебник Дед Мороз действительно существует и с ним даже можно поговорить, — сообщают организаторы общероссийской акции «Позвонить Деду Морозу 2019».
Между тем, взрослые должны понимать, что разговаривать с их чадами будет автоответчик. Дедушка выслушает, запомнит все желания и попросит рассказать стишок. А в конце разговора откроет секрет.
Звонок бесплатен с городского номера. Если звонить с мобильного, то стоимость звонка равна обычной стоимости исходящего вызова по тарифу вашего оператора для городских звонков.
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