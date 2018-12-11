Южноуралец получил в подарок семиместный автомобиль, приютив бродягу

СЕГОДНЯ 06:40 2018-12-11T06:46:19+03:00

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Участник известного шоу «Секретный миллионер» — создатель сети барбешопов Алексей Локонцев приехал в Миасс под видом разорившегося бизнесмена. По условиям телепроекта перед ним стояла задача — продержаться в южноуральском городе 5 дней на одну тысячу рублей. Еду и ночлег он должен был найти себе самостоятельно.

Руку помощи бродяге протянул ничего не подозревающий Иван Бояринцев — банщик из поселка Тыелга, расположенного недалеко от Миасса. Он дал совершенно незнакомому человеку работу и угол.

В благодарность за приют миллионер щедро отблагодарил своего благодетеля. Локонцев подарил банщику семиместный автомобиль стоимость 1,5 млн рублей и запасы корма для животных.

Очередная серия телешоу о приключениях столичного миллионера в Миассе вышла в эфир 10 декабря.

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