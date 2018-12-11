Южноуралец получил в подарок семиместный автомобиль, приютив бродягу
Участник телешоу «Секретный миллионер» — создатель сети барбешопов Алексей Локонцев — приехал в Миасс под видом разорившегося бизнесмена. По условиям телепроекта, перед ним стояла задача — продержаться в южноуральском городе 5 дней на одну тысячу рублей. Еду и ночлег он должен был найти себе самостоятельно.
Руку помощи бродяге протянул ничего не подозревающий Иван Бояринцев — банщик из поселка Тыелга, расположенного недалеко от Миасса. Он дал совершенно незнакомому человеку работу и угол.
В благодарность за приют миллионер щедро отблагодарил своего благодетеля. Локонцев подарил банщику семиместный автомобиль стоимость 1,5 млн рублей и запасы корма для животных.
Очередная серия телешоу о приключениях столичного миллионера в Миассе вышла в эфир 10 декабря.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.