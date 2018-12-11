На Южном Урале начальник службы судебных приставов прикарманил деньги должников

СЕГОДНЯ 07:37 2018-12-11T07:37:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Увельского РОСП. Его обвиняют

в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

— В 2017 году обвиняемый получил от двух должников по исполнительным производствам более 340 тыс. рублей. Однако на расчетный счет отдела судебных приставов он деньги не внес, а попросту забрал себе, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

О преступлении стало известно только через год — после того, как взыскатели обратились с жалобами в службу собственной безопасности регионального управления судебных приставов. В ходе расследования обвиняемый возместил ущерб. Но это его не спасло. В отношении экс-начальника возбуждено два уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Материалы расследования направлены в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.