2018-12-11T07:37:49+03:00
Происшествия

На Южном Урале начальник службы судебных приставов прикарманил деньги должников

Он забрал себе 342 тысячи рублей
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Увельского РОСП. Его обвиняют

в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

— В 2017 году обвиняемый получил от двух должников по исполнительным производствам более 340 тыс. рублей. Однако на расчетный счет отдела судебных приставов он деньги не внес, а попросту забрал себе, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

О преступлении стало известно только через год — после того, как взыскатели обратились с жалобами в службу собственной безопасности регионального управления судебных приставов. В ходе расследования обвиняемый возместил ущерб. Но это его не спасло. В отношении экс-начальника возбуждено два уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Материалы расследования направлены в суд.

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