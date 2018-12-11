На Южном Урале начальник службы судебных приставов прикарманил деньги должников
В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Увельского РОСП. Его обвиняют
в превышении должностных полномочий и мошенничестве.
— В 2017 году обвиняемый получил от двух должников по исполнительным производствам более 340 тыс. рублей. Однако на расчетный счет отдела судебных приставов он деньги не внес, а попросту забрал себе, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
О преступлении стало известно только через год — после того, как взыскатели обратились с жалобами в службу собственной безопасности регионального управления судебных приставов. В ходе расследования обвиняемый возместил ущерб. Но это его не спасло. В отношении экс-начальника возбуждено два уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Материалы расследования направлены в суд.
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