Гости саммитов будут передвигаться по Челябинску на особом транспорте
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел очередное заседание рабочей группы по транспортному обеспечению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске.
Транспортное обслуживание участников саммитов ШОС и БРИКС будет проводиться специализированными автотранспортными предприятиями.
В настоящее время в Правительстве Челябинской области ведется необходимая подготовительная работа, налажено взаимодействие со всеми службами и организациями, направленная на обеспечение безопасности и комфорта гостей форума.
Напомним, что к 2020 году в Челябинске для нужд города появится 300 новых автобусов для нужд большого города. Ликвидация коптящих небо машин предусмотрена соглашением между Правительством Челябинской области и компанией НОВАТЭК. Для чего Челябинску закупят к саммитам ШОС и БРИКС 300 автобусов.
Они будут работать на экологически чистом газомоторном топливе. За создание заправочной сети отвечает компания «НОВАТЭК».
— Общественный транспорт Челябинска должен в полном объеме перейти на использование газомоторного топлива. Практическая реализация этого решения положительно скажется на экологической обстановке в Челябинске, приведет к снижению объемов выбросов, генерируемых транспортом. Задача должна решаться поэтапно. Вопрос должен решиться к датам проведения саммитов ШОС и БРИКС, — заявил губернатор Борис Дубровский.
По мнению губернатора, на газомоторное топливо нужно переводить и коммунальную технику. Ранее Борис Дубровский выступил с инициативой снижения транспортного налога для граждан, которые переведут личные автомобили на сжиженный газ.