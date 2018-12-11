Гости саммитов будут передвигаться по Челябинску на особом транспорте

11 Дек. 08:25 2018-12-12T08:44:11+03:00

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел очередное заседание рабочей группы по транспортному обеспечению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске.

Транспортное обслуживание участников саммитов ШОС и БРИКС будет проводиться специализированными автотранспортными предприятиями.

В настоящее время в Правительстве Челябинской области ведется необходимая подготовительная работа, налажено взаимодействие со всеми службами и организациями, направленная на обеспечение безопасности и комфорта гостей форума.

Напомним, что к 2020 году в Челябинске для нужд города появится 300 новых автобусов для нужд большого города. Ликвидация коптящих небо машин предусмотрена соглашением между Правительством Челябинской области и компанией НОВАТЭК. Для чего Челябинску закупят к саммитам ШОС и БРИКС 300 автобусов.

Они будут работать на экологически чистом газомоторном топливе. За создание заправочной сети отвечает компания «НОВАТЭК».

— Общественный транспорт Челябинска должен в полном объеме перейти на использование газомоторного топлива. Практическая реализация этого решения положительно скажется на экологической обстановке в Челябинске, приведет к снижению объемов выбросов, генерируемых транспортом. Задача должна решаться поэтапно. Вопрос должен решиться к датам проведения саммитов ШОС и БРИКС, — заявил губернатор Борис Дубровский.

По мнению губернатора, на газомоторное топливо нужно переводить и коммунальную технику. Ранее Борис Дубровский выступил с инициативой снижения транспортного налога для граждан, которые переведут личные автомобили на сжиженный газ.