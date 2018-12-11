2018-12-11T08:47:52+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за истории с челябинскими туристами, застрявшими в Китае

Вернуться домой южноуральцам поможет Минтранс
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Дмитрий БорисовФото: Дмитрий Борисов
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Ситуацией с туристами, которые застряли на китайском острове Хайнань заинтересовался Следственный комитет.

Силовики выяснили, что туристическая компания «Жемчужная река» получила от своих клиентов 1 млн. рублей. Однако рейсы авиакомпании, с которой был заключен договор, не оплатила. В результате 1, 5 тысячи российских туристов, в том числе из Челябинской области, оказались брошенными в Китае.

По мнению следователей, это случилось из-за систематических нарушений графика оплаты авиарейсов.

— Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. В списке подозреваемых должностные лица турфирмы «Жемчужная река», — сообщает пресс-служба московского межрегионального Следственного управления на транспорте СК.

При этом компания собирается продолжить отправку туристов на остров Хайнань, несмотря ни на что.

Минтранс, между тем, пообещал помочь российским туристам вернуться домой. Все они вылетят на родину до 14 декабря.

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