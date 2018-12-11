В Челябинской области проходят «уроки цифры»

11 Дек. 08:48 2018-12-11T10:04:29+03:00

На рынке труда остро требуются IT-специалисты. Об этом и рассказали школьникам. Фото: minobr74.ru

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Тематические уроки, направленные на развитие цифровых навыков у школьников, традиционно провели руководители Мининформа Челябинской области и представители IT-компаний региона.

«Урок цифры» с участием первого заместителя Мминистра информационных технологий и связи Челябинской области Игоря Фетисова прошел физико-математическом лицее №31 и Челябинском областном многопрофильном лицее-интернате для одаренных детей.

Игорь Фетисов напомнил о майском Указе президента РФ, который определяет национальные цели развития нашей страны на шесть лет. Большинству из нас кажется, что цифровая экономика находится далеко. Но на самом деле, все люди уже находятся в ней. Заказ товаров через интернет, использование мобильной связи, электронных дневников, просмотр в сети прогнозов погоды на завтра — все это цифровые сервисы, делающие нашу жизнь проще и удобнее.

Детям рассказывают о востребованности IT-специальностей. Согласно данным российской компании HeadHunter количество вакансий специалистов в IT-сфере, размещенных в Сети, каждый год вырастает на 70%. При этом соискателей работы в этой сфере стало лишь на 10% больше, чем в прошлом году. Поэтому выбирая профессии, связанные с отраслью, человек с большой вероятностью будет востребован на рынке труда.

Желание поддержать акцию выразили представители компании Sitko.ru и ООО «ТРИДИВИ». «Уроки цифры» с их участием пройдут в школах Челябинска и Миасса на этой неделе.

Кстати, по поручению губернатора Бориса Дубровского на Южном Урале разработан проект паспорта областной программы «Цифровая экономика. Документ находится на рассмотрении в Министерство цифрового развития РФ. Это — региональная составляющая проекта нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Региональная программа состоит из нескольких направлений: «Цифровое государственное управление», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровые технологии». Войдет в программу и проект «Умные города Челябинской области».