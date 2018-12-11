В Челябинской области иномарка врезалась в бензовоз

СЕГОДНЯ 09:00 2018-12-11T09:00:40+03:00

Два человека доставлены в больницу

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Авария произошла 10 ноября на 24-м км автодороги Магнитогорск-Челябинск. По словам очевидцев «Тойота Хайлакс» столкнулась с бензовозом «МАЗ», который следовал в попутном направлении.

От удара «легковушка» вылетела на встречную полосу и опрокинулась в кювет.

По предварительным данным за рулем иномарки находился пожилой мужчина. Он выбрал неверную скорость и не справился с управлением.

— В результате ДТП пострадали водитель «Тойоты» и его 51-летний пассажир. С травмами их доставили в одну из городских больниц, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Магнитогорску.

Известно, что на месте аварии работали сотрудники ГИБДД Агаповского района и сотрудники МЧС из Магнитогорска.

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