Для дзюдоиста, устроившего смертельное ДТП в Челябинске, запросили три года колонии

СЕГОДНЯ 09:03 2018-12-11T09:19:29+03:00

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Суд над 22-летним спортсменом из Челябинска Никитой Никитиным вышел на финишную прямую. Дзюдоиста обвиняют в гибели отца двоих детей в массовой аварии на ЧТЗ. Напомним, 37-летний Дмитрий Волков скончался от травм, еще двое человек ранены.

10 декабря состоялись прения. Гособвинитель попросил отправить Никитина на три с половиной года в колонию-поселение, а после освобождения еще на три года запретить ему садиться за руль. Сторона обвинения также настаивала на полном удовлетворении исков семьи погибшего — компенсация морального вреда в 12 млн рублей.

Однако родные Дмитрия Волкова сочли такое наказание слишком мягким. Они настаивают на максимальном сроке заключения для спортсмена. Никитина судят по статье «Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

— В качестве смягчающих обстоятельств гособвинитель просил учесть наличие у Никитина малолетнего ребенка. У него родилась дочь, пока он был в СИЗО. А также частичное возмещение вреда семье Волкова. Отягчающих вину обстоятельств не установлено, — рассказали в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Челябинска.

Адвокат Никитина просил вообще об условном наказании. А также подчеркнул, что его подзащитный официально не трудоустроен, и просил удовлетворить иски потерпевших соразмерно уровню дохода спортсмена.

Приговор вынесут 20 декабря.

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