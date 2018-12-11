Прокуратура указала чиновникам на нерасторопность в борьбе с незаконной рекламой
Прокурор Челябинской области Виталий Лопин поручил подчиненным проверить рекламные баннеры, которыми увешаны фасады домов на проспекте Ленина. Нашли 27 незаконных растяжек. Стали выяснять, кто проглядел с десяток нелегальных вывесок. Контроль за ними должно осуществлять управление наружной рекламы администрации Челябинска.
— Чиновники ненадлежащим образом выполняют свои полномочия. Работают только по сигналам граждан, сами контрольную работу не проводят. В первом полугодии 2018 года они выдали 396 предписаний бизнесменам. Исполнено лишь 72%, — говорят в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Бездействие должностных лиц в прокуратуре объясняют пробелами в региональных законах. Надзорный орган подготовил предложения по их устранению.
Есть нарекания и к скорости демонтажа. Например, на ул. Братьев Каширыных нашли рекламную растяжку, которую владельцу поручили снять два месяца назад. Он этого не сделал, а чиновники не проконтролировали.
Впрочем, иногда управление собирается с силами и отправляет бригаду на демонтаж незаконной рекламы. В таком случае владельцу потом выставляется счет за работу. Но взыскивать компенсацию с коммерсантов, по данным прокуратуры, в управлении также не спешат.
Есть нарекания и к полиции. Там должны были возбуждать административные дела по факту установки незаконной рекламы, но работа идет вяло.
Ранее корреспондент «Комсомолки» рассказывал, как пытался бороться с незаконной рекламой в Челябинске и что из этого вышло.
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