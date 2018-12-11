Лжеминерша из Челябинска получила реальный срок

11 Дек. 09:57 2018-12-11T09:58:27+03:00

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В Челябинске вынесен приговор 32-летней местной жительнице. Ее признали виновной по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».

В конце сентября этого года челябинка из хулиганских побуждений позвонила по номеру «112» и сообщила о заложенном в школе взрывном устройстве, которое с минуты на минуту будет приведено в действие.

Из здания учебного учреждения, расположенного на улице Молодогвардейцев 56 «б», срочно эвакуировали педагогов и учащихся.Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции, осмотрели помещения, но бомбу не обнаружили.

— Несмотря на то, что женщина признала вину и раскаялась, суд назначил ей реальное наказание — 3 года 10 месяцев в колонии общего режима, — сообщает пресс-служба Калининского районного суда.

Лжеминерша могла бы отделаться условным сроком, если бы ранее не совершила аналогичное преступление. В июне этого года она «заминировала» развлекательный центр в Челябинске.

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