Национальный парк «Таганай» победил во Всероссийском волонтерском конкурсе заповедников

11 Дек. 10:31 2018-12-11T10:31:22+03:00

Дипломом отмечена работа национального парка и волонтеров по нескольким важным проектам

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Конкурс эколого-просветительским центра «Заповедники» помогает привлечь к заботе и помощи охраняемым природным территориям рядовых россиян. Например, в форме волонтерства. Главный приз конкурса — статуэтка «Хрустальный бурундук».

Национальный парк «Таганай» получил диплом в номинации «Лучшая заповедная территория по работе с волонтерами». Сейчас в нацпарке идет волонтерская программа «Подкормите птиц».

Национальный парк «Таганай», напомним, вошел в новый биосферный резерват «Горный Урал». Челябинская область получила соответствующий сертификат ЮНЕСКО. Ранее по поручению губернатора Бориса Дубровского областное министерство экологии и нацпарк «Таганай» направили соответствующую заявку в международную организацию.

Кроме «Таганая» «Горный Урал» включит Аршинский заказник и памятники природы «Озеро Тургояк», «Озеро Серебры», «Озеро Уфимское», «Река Киалим», «Река Куштумга», «Луковая поляна». В биорезерват вошла часть Златоустовского, Миасского, Карабашского городских округов, Кусинского района.

По мнению главы региона, создание биорезервата придает южноуральским территориям международный статус. Он сохранит уникальность и красоту природы и поможет развить туризм, повысит интерес к родным местам у жителей области.