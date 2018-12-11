2018-12-11T11:13:14+03:00
Происшествия

Прокуратура требует возбудить уголовное дело после истории со школьницей на «Мерседесе», сбившей полицейского

Один из начальников ГИБДД Челябинска пытался скрыть аварию
Андрей АБРАМОВ
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История школьницы на Mercedes, сбившей сотрудника ДПС в Челябинске, оказалась правдой. Фото: Фото: Алексей ФОКИНИстория школьницы на Mercedes, сбившей сотрудника ДПС в Челябинске, оказалась правдой. Фото: Фото: Алексей ФОКИН
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Это ДТП в Челябинске прогремело на всю страну. Девятиклассница за рулем Mercedes сбила инспектора ДПС. Об аварии все узнали спустя месяц от анонима из соцсетей. Тот рассказал, что школьница за рулем бабушкиного «Мерса» была пьяной: вместе с другом решила погонять по ночному городу. Известно, что руководство ГИБДД пыталось скрыть аварию.

В действиях одного из начальников Госавтоинспекции прокуратура усмотрела две уголовные статьи — злоупотребление и превышение полномочий.

— Материалы проверки передали в Следственный комитет. У инспектора рана головы, ссадины лица и рук. Сообщение о данном факте должностными лицами МВД не оформлялось и не регистрировалось, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кстати, девочке за наезд на инспектора ничего не будет. Ее родителям выписали штраф за то, что их ребенок был пьян. Известно, что ее папа занимается бизнесом в Челябинской области, но при этом он не влиятельный чиновник, как предполагалось изначально. Остается загадкой, почему начальство решило скрыть инцидент. Вероятно, имеют место личные отношения.

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