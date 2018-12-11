2018-12-11T11:55:59+03:00
Общество

В Челябинске обнаружили нелегальный источник выбросов в атмосферу

Росприроднадзор приостановил разрешение на выбросы ЧЗМК
Лидия ПЕСКОВА
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Над Челябинском с прошлой недели стоит серый смог.Над Челябинском с прошлой недели стоит серый смог.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На Челябинском заводе металлоконструкций (ЧЗМК) обнаружили нелегальный источник выбросов в атмосферу. Поэтому Управление Росприроднадзора по Челябинской области приостановило разрешение на выброс вредных веществ для завода в целом, сообщают в пресс-службе ведомства.

Внеплановая проверка с участием Росприроднадзора и прокуратуры прошла в связи затяжным периодом НМУ. Во время визита на ЧЗМК ревизоры обнаружили роботизированную сварочную установку, которая не учтена в проекте нормативов предельно допустимых выбросов.

Напомним, выбросы ЧЗМК портят воздух на территории Ленинского района. Завод выбрасывает в атмосферу ксилол, толуол, этилбензол, бутилацетат, азота диоксид, углерода оксид.

На самом предприятии опровергают приостановку разрешения на выбросы. В компании утверждают, что нарушений нет.

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