Пенсионерка попала под трамвай в Челябинске

11 Дек. 12:11 2018-12-11T12:11:47+03:00

У бабушки ушибы, госпитализация ей не потребовалась. Фото: Евгения ГУСЕВА.

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Водитель сигналил вышедшей на трамвайные пути старушке. Она сначала остановилась, но, как только вагон приблизился, тут же пошла через рельсы дальше. Видимо, думала, что проскочит. В итоге трамвай задел ее, и бабушка упала.

Авария случилась сегодня, 11 декабря, на ул. Дзержинского в Челябинске. Старушка переходила пути в неположенном месте.

— Пострадавшей примерно 70 лет. У нее ушибы, ее здоровью ничего не угрожает, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в ООО «ЧелябГЭТ».

Трамвай двигался по маршруту №22. Из-за ДТП движение вагонов на этом участке ненадолго застопорилось.