«Подарим Новый год детям»: губернатор дал старт традиционной новогодней акции

11 Дек. 13:11 2018-12-11T13:11:03+03:00

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Дарить другим радость — это же счастье. Вот и добрый проект губернатора Бориса Дубровского «Подарим Новый год детям» позволит почувствовать себя Дедом Морозом предпринимателю, промышленнику, общественнику. Дети-сироты, дети-инвалиды и дети из малоимущих семей обязательно получат новогодние подарки и побывают на праздничных представлениях.

— Чудеса всегда происходят с теми, кто верит в добро, помогает друзьям, хорошо учится и узнает новое. Учитесь! Трудитесь! Смело идите к своим мечтам! Мы, взрослые, вам обязательно в этом поможем, — обратился губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем видеообращении к юным южноуральцам.

По решению губернатора на покупку подарков детям только из областного бюджета направлено свыше 21 миллиона рублей и закуплено около 185 тысяч подарков. К акции «Подарим Новый год детям» присоединяются муниципалитеты, промышленные предприятия, общественные и благотворительные организации. Пик праздника — это губернаторские новогодние елки. Они пройдут в Челябинске, в Магнитогорске и Златоусте. На эти празднества приглашены шесть тысяч школьников до 15 лет.

А еще в конце декабря 96 юных южноуральцев — отличников, победителей олимпиад и творческих конкурсов, воспитанников детдомов — побывают в красавице-Москве, на главной елке страны в Государственном Кремлевском Дворце.