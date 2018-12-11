2018-12-11T13:11:03+03:00
Общество

«Подарим Новый год детям»: губернатор дал старт традиционной новогодней акции

На покупку 185 тысяч подарков областной бюджет направил 21 миллион рублей
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Скоро Новый Год, любимый детский праздник! Фото: gubernator74.ruСкоро Новый Год, любимый детский праздник! Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Дарить другим радость — это же счастье. Вот и добрый проект губернатора Бориса Дубровского «Подарим Новый год детям» позволит почувствовать себя Дедом Морозом предпринимателю, промышленнику, общественнику. Дети-сироты, дети-инвалиды и дети из малоимущих семей обязательно получат новогодние подарки и побывают на праздничных представлениях.

— Чудеса всегда происходят с теми, кто верит в добро, помогает друзьям, хорошо учится и узнает новое. Учитесь! Трудитесь! Смело идите к своим мечтам! Мы, взрослые, вам обязательно в этом поможем, — обратился губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем видеообращении к юным южноуральцам.

По решению губернатора на покупку подарков детям только из областного бюджета направлено свыше 21 миллиона рублей и закуплено около 185 тысяч подарков. К акции «Подарим Новый год детям» присоединяются муниципалитеты, промышленные предприятия, общественные и благотворительные организации. Пик праздника — это губернаторские новогодние елки. Они пройдут в Челябинске, в Магнитогорске и Златоусте. На эти празднества приглашены шесть тысяч школьников до 15 лет.

А еще в конце декабря 96 юных южноуральцев — отличников, победителей олимпиад и творческих конкурсов, воспитанников детдомов — побывают в красавице-Москве, на главной елке страны в Государственном Кремлевском Дворце.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу