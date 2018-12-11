2018-12-11T13:12:20+03:00
Происшествия

Рецидивиста вычислили сразу после преступления по особой примете

В Челябинске задержали грабителей, обчистивших продуктовый магазин
Сергей УФИМЦЕВ
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Налетчиков задержали почти сразу после ограбления. Фото: Михаил ФРОЛОВ.Налетчиков задержали почти сразу после ограбления. Фото: Михаил ФРОЛОВ.
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Двое налетчиков ограбили продуктовый магазин и уже через час оказались в руках силовиков. Поймать их удалось, благодаря одной примете одного из нападавших. История случилась в поселке Новосинеглазово в Челябинске 10 декабря.

Приятели пошли на ограбление днем. Ворвались в небольшой продуктовый магазин и потребовали у продавщицы выручку. Но та оказалась дамой бесстрашной и отказала грабителям «отдать все по-хорошему».

Тогда они вырвали из кассы лоток с деньгами и дали деру, а продавщица нажала тревожную кнопку. Приехавшим на вызов бойцам Росгвардии она назвала особую примету одного из налетчиков — у него был фингал под правым глазом. Соучастника не распознать — он догадался надеть маску перед ограблением.

— Неподалеку от магазина наши сотрудники нашли похищенный лоток с мелочью. Налетчики забрали с собой только купюры. Через несколько минут бойцы обратили внимание на прохожего с синяком под правым глазом. Увидев патрульную машину, он попытался скрыться. Но его догнали, — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Им оказался 35-летний рецидивист, которого неоднократно судили за разные преступления. Он сознался, где спрятал деньги. Вскоре нашелся и его подельник. Обоим грозит до семи лет лишения свободы.

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