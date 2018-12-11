2018-12-11T13:19:36+03:00
Общество

Губернатор Борис Дубровский лидирует в рейтинге наиболее влиятельных политиков в Челябинской области в ноябре

Аналитика предоставлена Агентством политических и экономических коммуникаций
Ольга АНТОНОВА
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В "плюс" губернатору записали и его намерение архитектурного преобразования Челябинска. Фото: gubernator74.ruВ "плюс" губернатору записали и его намерение архитектурного преобразования Челябинска. Фото: gubernator74.ru
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Как указано в итогах исследования, в ноябре губернатор Дубровский и его команда показали результативность работы по долгосрочным проектам.

Речь идет о масштабном проекте в сфере экологии, рекультивации городской свалки в Челябинске. Сказалась в плюс работа команды Дубровского над новым архитектурным обликов Челябинска с привлечением ведущих архитекторов страны. Губернатор ужесточил контроль над расходованием бюджетных средств и свел на нет банковскую задолженность региона.

Как отметил представитель АПЭК в Челябинской области, кандидат философских наук Андрей Лавров, в центре внимания южноуральцев и подготовка Челябинска к масштабным саммитам ШОС и БРИКС.

Кроме того, на политическом рейтинге отразился рост Челябинской области по всем ключевым экономическим показателям по итогам девяти месяцев этого года (индекс промышленного производства, динамика оборота розничной торговли, рост реальных денежных доходов населения и другие).

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