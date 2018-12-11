Национальные и региональные бизнес-проекты обсудили на выездной сессии ПМЭФ в Челябинске
В Челябинске Фондом Росконгресс совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив была организована выездная сессия ПМЭФ «Регионы России: новые точки роста. Инфраструктура развития».
Губернатор Борис Дубровский отметил важность проведения выездной сессии ПМЭФ:
— Челябинская область нацелена на реализацию больших инвестиционных проектов. Цикл выездных мероприятий „Регионы России: новые точки роста“ проходит на лучших региональных площадках. Челябинск должен стать одним из лидеров среди городов России с наиболее развитой конгрессно-выставочной инфраструктурой и опытом проведения на высоком уровне международных мероприятий в преддверии саммитов ШОС и БРИКС.
Участники пленарного заседания обсудили процесс создания институтов и механизмов поддержки развития промышленности в российских регионах. В рамках дискуссии были рассмотрены вопросы развития региональной инфраструктуры и улучшения мер поддержки инвесторов.