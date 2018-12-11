2018-12-11T13:29:07+03:00
Общество

Национальные и региональные бизнес-проекты обсудили на выездной сессии ПМЭФ в Челябинске

«Новые точки роста» заинтересовали представителей органов власти и предпринимателей региона
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Выездная сессия ПМЭФ состоялась в Челябинске. Фото: gubernaror74.ruВыездная сессия ПМЭФ состоялась в Челябинске. Фото: gubernaror74.ru
Изменить размер текста:

В Челябинске Фондом Росконгресс совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив была организована выездная сессия ПМЭФ «Регионы России: новые точки роста. Инфраструктура развития».

Губернатор Борис Дубровский отметил важность проведения выездной сессии ПМЭФ:

— Челябинская область нацелена на реализацию больших инвестиционных проектов. Цикл выездных мероприятий „Регионы России: новые точки роста“ проходит на лучших региональных площадках. Челябинск должен стать одним из лидеров среди городов России с наиболее развитой конгрессно-выставочной инфраструктурой и опытом проведения на высоком уровне международных мероприятий в преддверии саммитов ШОС и БРИКС.

Участники пленарного заседания обсудили процесс создания институтов и механизмов поддержки развития промышленности в российских регионах. В рамках дискуссии были рассмотрены вопросы развития региональной инфраструктуры и улучшения мер поддержки инвесторов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу