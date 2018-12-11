Центр развития туризма наградил победителей фестиваля «Урал, я люблю тебя!»

СЕГОДНЯ 13:49 2018-12-11T13:53:29+03:00

Челябинская область - это не только металлургические заводы, но и потрясающая природа. Фото: pravmin74.ru

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Известно, что губернатор Борис Дубровский делает большую ставку на развитие туристического потока в регионе. В нынешнем году он может превысить один миллион человек. Красотами Южного Урала едут любоваться граждане Казахстана, корейцы, немцы, финны. Об этом глава региона рассказал РИА «Новости».

В прошлом году услугами организованного туристического сектора в регионе воспользовалось 930 тыс человек. По отдельным направлениям, таким как горнолыжный туризм, ежегодный прирост туристов достигает 20%.

Во вторник, 12 декабря, в Кусе наградили победителей открытого регионального киноконкурса короткометражного кино и мобильного видео «Урал, я люблю тебя!». Главной целью проекта организаторы видят пропаганду внутреннего туризма.

В этом году к проведению конкурса подключился и центр развития туризма Челябинской области, учредив собственную номинацию «Синегорье ждет». Она стала самой популярной у участников — каждая третья работа была посвящена туристическим объектам и достопримечательностям Челябинской области.

Отметим, министерством культуры Челябинской области решено сделать открытый региональный киноконкурс короткометражного кино и мобильного видео «Урал, я люблю тебя!» выездным, по примеру областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «Сцена». Министерство ждет от муниципалитетов заявок на место проведения фестиваля в следующем году.