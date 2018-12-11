Центр развития туризма наградил победителей фестиваля «Урал, я люблю тебя!»
Известно, что губернатор Борис Дубровский делает большую ставку на развитие туристического потока в регионе. В нынешнем году он может превысить один миллион человек. Красотами Южного Урала едут любоваться граждане Казахстана, корейцы, немцы, финны. Об этом глава региона рассказал РИА «Новости».
В прошлом году услугами организованного туристического сектора в регионе воспользовалось 930 тыс человек. По отдельным направлениям, таким как горнолыжный туризм, ежегодный прирост туристов достигает 20%.
Во вторник, 12 декабря, в Кусе наградили победителей открытого регионального киноконкурса короткометражного кино и мобильного видео «Урал, я люблю тебя!». Главной целью проекта организаторы видят пропаганду внутреннего туризма.
В этом году к проведению конкурса подключился и центр развития туризма Челябинской области, учредив собственную номинацию «Синегорье ждет». Она стала самой популярной у участников — каждая третья работа была посвящена туристическим объектам и достопримечательностям Челябинской области.
Отметим, министерством культуры Челябинской области решено сделать открытый региональный киноконкурс короткометражного кино и мобильного видео «Урал, я люблю тебя!» выездным, по примеру областного фестиваля профессиональных театров Челябинской области «Сцена». Министерство ждет от муниципалитетов заявок на место проведения фестиваля в следующем году.