Борис Дубровский направил на благоустройство Челябинска около миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 07:04 2018-12-12T07:04:32+03:00

Дубровский направляет на благоустройство Челябинска почти миллиард рублей. Фото: gubernator74.ru

На эти средства обновят парки, скверы, бульвары, оборудуют новые прогулочные пешеходные зоны во всех районах города

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Чтобы город-миллионник становился уютнее и современнее, Борис Дубровский утвердил проекты благоустройства Челябинска на 2019 год.

На ремонт и строительство скверов, парков, устройство новых прогулочных зон будет направлено 913,71 млн рублей.

— Важно, чтобы люди принимали решение, какой проект должен быть реализован в первую очередь — парк, озеленение, пешеходная дорожка, детская площадка или хоккейный корт. Там, где уже проекты воплощены в жизнь, какой популярностью эти парки и общественные пространства пользуются, — подчеркнул губернатор.

На совещание в резиденцию главы региона пригласил глав районов Челябинска. Дубровскому представили проекты благоустройства общественных пространств и дворов-2019.

Финансирование пойдет по нескольким программам. Так, по проекту «Формирование комфортной городской среды» город получит 431,73 млн рублей.

Еще 481,98 млн город получит из областного бюджета на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС.

Итак, в Калининском районе обустроят прогулочную зону на Университетской Набережной.

В Курчатовском — реконструируют сквер Красного Урала и 40-летия Победы.

В Ленинском районе стартуют работы в парке «Плодушка».

В Металлургическом районе облагородят сквер «Юбилейный». В Советском районе благоустроят пляж в пер. Дачном в поселке Смолино, стадион АМЗ, сквер им. Колющенко, сквер рядом с ДК «Бригантина», пешеходную зону по улице Красная. В Тракторозаводском районе пройдут работы в детском парке им. В.В. Терешковой.

В Центральном районе благоустроят бульвар на проспекте Ленина.