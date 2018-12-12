В Верхнеуральске отреставрируют «Сквер культуры и отдыха»

12 Дек. 07:04 2018-12-12T07:04:29+03:00

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Проект реконструкции сквера получит субсидию потому, что он находится в высокой степени проработки. К тому же, благоустройство уже началось.

— «Формирование комфортной городской среды» — долгосрочный проект, который существенно влияет на экономику и инфраструктуру. Но важнее, безусловно, социальный эффект — программа позволяет преображать территории и создавать новые места притяжения, которых не хватает во многих городах, благоустраивать парки, скверы, спортивные и детские площадки, — подчеркнул Дубровский.

В будущем году в сквере появится несколько развлекательных зон для горожан с разными интересами. Будет капитально отремонтирована спортплощадка, которая включает в себя трибуны и два игровых поля: гандбольное и волейбольное, совмещенное с баскетбольным. Здесь появится новое наливное резиновое покрытие. Появятся уличные тренажеры, а поблизости — шахматный клуб и пункт выдачи спортинвентаря.

В зоне развлекательных мероприятий появится новая главная городская сцена. Детская игровая площадка будет выполнена в виде крепости, поскольку Верхнеуральск был основан, как крепость для охраны границ российского государства. Также будут смонтированы беседки и малые архитектурные формы.