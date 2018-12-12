ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» готова к началу проектирования

СЕГОДНЯ 07:04 2018-12-12T07:04:25+03:00

Губернатор Борис Дубровский считает, что стройка может быть профинансирован за счет допдоходов бюджетов двух регионов

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Идея ВСМ между двумя мегаполисами принадлежит губернатору Борису Дубровскому. И пока скептики предсказывают, что проект не воплотится в жизнь, дорога готова к началу проектирования.

Глава региона считает, что половину стоимости проекта, которая составляет 350 млрд руб, может составить капитальный грант на строительство из федерального бюджета. Об этом Борис Дубровский заявил журналу «Эксперт-Урал». А Челябинская и Свердловская области за счет получаемых допдоходов бюджета смогут финансировать проект на стадии его эксплуатации.

Между тем, ВСМ готова к началу проектирования. Об этом генеральный директор ХП «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов рассказал на пленарном заседании выездной сессии ПМЭФ «Регионы России: новые точки роста. Инфраструктура развития».

Позади разработка обоснования инвестиций, юридической и финансовой документации. Есть положительное заключение технологического и ценового аудита. Проект учтен в основных документах стратегического планирования РФ: в Схеме территориального планирования в области федерального транспорта и Транспортной стратегии России-2030.

В проекте предусмотрено 6 станций, 4 из которых — для высокоскоростных поездов: Екатеринбург, Челябинск и аэропорты Кольцово и Баландино, еще 2 — для ускоренных региональных поездов: Сысерть и Снежинск.