В центре Сатки появится современный парк
Активным участникам Всероссийского конкурса — признание и поощрение. Так решил губернатор Борис Дубровский и увеличил для малых городов финансирование благоустройства три раза. Например, в Сатке воплотится в жизнь проект реконструкции Каргинского парка.
— Новое общественное пространство в Сатке ответит на запросы жителей города, а развитие спортивной инфраструктуры обеспечит проведение активного здорового досуга. Уверен, что новый парк станет любимым местом отдыха у горожан. В 2019 г на программу благоустройства в регионе будет направлено более 1,5 миллиардов, — подчеркнул Дубровский.
Главное ядро парка в Сатке — многофункциональная площадь. Здесь отремонтируют «Тропу здоровья», ведь ее продолжением является пешеходный маршрут, соединяющий все районы города. Проект дополнит тропу освещением и твердым настилом.
Сейчас парк используется исключительно для «дикого» отдыха. Тогда как горожанам, судя по общественным обсуждениям, необходимо место для отдыха семьей и массовых культурных мероприятий.
Благоустроят и прилегающий пруд.
Очистка Каргинского пруда — приоритет. На берегу появится пляж, лодочный причал.
Цена вопроса — 185 млн рублей. Он будет реализован в два этапа. В 2019 году на благоустройство Каргинского парка из областного бюджета будет направлено около 84 млн рублей. Еще семь миллионов, это софинансирование местного бюджета и частных инвесторов.
В 2020 г — 218 млн руб.