В центре Сатки появится современный парк

СЕГОДНЯ 07:04 2018-12-12T07:04:20+03:00

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Активным участникам Всероссийского конкурса — признание и поощрение. Так решил губернатор Борис Дубровский и увеличил для малых городов финансирование благоустройства три раза. Например, в Сатке воплотится в жизнь проект реконструкции Каргинского парка.

— Новое общественное пространство в Сатке ответит на запросы жителей города, а развитие спортивной инфраструктуры обеспечит проведение активного здорового досуга. Уверен, что новый парк станет любимым местом отдыха у горожан. В 2019 г на программу благоустройства в регионе будет направлено более 1,5 миллиардов, — подчеркнул Дубровский.

Главное ядро парка в Сатке — многофункциональная площадь. Здесь отремонтируют «Тропу здоровья», ведь ее продолжением является пешеходный маршрут, соединяющий все районы города. Проект дополнит тропу освещением и твердым настилом.

Сейчас парк используется исключительно для «дикого» отдыха. Тогда как горожанам, судя по общественным обсуждениям, необходимо место для отдыха семьей и массовых культурных мероприятий.

Благоустроят и прилегающий пруд.

Очистка Каргинского пруда — приоритет. На берегу появится пляж, лодочный причал.

Цена вопроса — 185 млн рублей. Он будет реализован в два этапа. В 2019 году на благоустройство Каргинского парка из областного бюджета будет направлено около 84 млн рублей. Еще семь миллионов, это софинансирование местного бюджета и частных инвесторов.

В 2020 г — 218 млн руб.