2018-12-12T07:04:20+03:00
Общество

В центре Сатки появится современный парк

Губернатор Борис Дубровский поощрил малые города, участвовавшие во Всероссийском конкурсе благоустройства
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Активным участникам Всероссийского конкурса — признание и поощрение. Так решил губернатор Борис Дубровский и увеличил для малых городов финансирование благоустройства три раза. Например, в Сатке воплотится в жизнь проект реконструкции Каргинского парка.

— Новое общественное пространство в Сатке ответит на запросы жителей города, а развитие спортивной инфраструктуры обеспечит проведение активного здорового досуга. Уверен, что новый парк станет любимым местом отдыха у горожан. В 2019 г на программу благоустройства в регионе будет направлено более 1,5 миллиардов, — подчеркнул Дубровский.

Главное ядро парка в Сатке — многофункциональная площадь. Здесь отремонтируют «Тропу здоровья», ведь ее продолжением является пешеходный маршрут, соединяющий все районы города. Проект дополнит тропу освещением и твердым настилом.

Сейчас парк используется исключительно для «дикого» отдыха. Тогда как горожанам, судя по общественным обсуждениям, необходимо место для отдыха семьей и массовых культурных мероприятий.

Благоустроят и прилегающий пруд.

Очистка Каргинского пруда — приоритет. На берегу появится пляж, лодочный причал.

Цена вопроса — 185 млн рублей. Он будет реализован в два этапа. В 2019 году на благоустройство Каргинского парка из областного бюджета будет направлено около 84 млн рублей. Еще семь миллионов, это софинансирование местного бюджета и частных инвесторов.

В 2020 г — 218 млн руб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу