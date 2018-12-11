В Челябинске маршрутка сбила 9-летнего мальчика на «зебре»
Дорожное происшествие произошло утром 11 декабря в Курчатовском районе Челябинска. Школьник переходил дорогу напротив дома 41 по Комсомольскому проспекту. По словам очевидцев ребенок шел по «зебре», когда на него наехала маршрутка.
— Водитель пассажирского микроавтобуса «Луидор» совершил наезд на 9-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате мальчик получил травмы и был госпитализирован в больницу, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Челябинску.
В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются полицейские. Им предстоит выяснить по какой причине водитель микроавтобуса не заметил ребенка.
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