В Курганской области 14-летняя школьница забеременела двойней
Ученица седьмого класса одной из школ Зауралья долго скрывала, что готовится стать матерью. Ее историю предали огласке знакомые семьи. Они считают, что школьница находится в сложной жизненной ситуации и ей необходима помощь.
Известно, что девочка встречалась с 17-летним подростком — воспитанником детского дома. Но тот, как только узнал об интересно положении подруги, сразу же сбежал подальше от проблем. Кроме бабушки школьницу поддержать некому. Ее семья характеризуется, как неблагополучная — отец лишен родительских прав, а мать злоупотребляет спиртным. Кто поможет девочке воспитывать двоих детей, если она сама еще ребенок?
В настоящее время в ситуации разбирается следственный комитет.
— По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.
Если информация подтвердится, отцу двойняшек грозит уголовная ответственность за интимную связь с несовершеннолетней.
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