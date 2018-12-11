2018-12-11T18:16:04+03:00
Общество

В Курганской области 14-летняя школьница забеременела двойней

Будущий папаша бросил любимую, как только узнал об этом
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Ученица седьмого класса одной из школ Зауралья долго скрывала, что готовится стать матерью. Ее историю предали огласке знакомые семьи. Они считают, что школьница находится в сложной жизненной ситуации и ей необходима помощь.

Известно, что девочка встречалась с 17-летним подростком — воспитанником детского дома. Но тот, как только узнал об интересно положении подруги, сразу же сбежал подальше от проблем. Кроме бабушки школьницу поддержать некому. Ее семья характеризуется, как неблагополучная — отец лишен родительских прав, а мать злоупотребляет спиртным. Кто поможет девочке воспитывать двоих детей, если она сама еще ребенок?

В настоящее время в ситуации разбирается следственный комитет.

— По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Если информация подтвердится, отцу двойняшек грозит уголовная ответственность за интимную связь с несовершеннолетней.

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