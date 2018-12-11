2018-12-11T19:04:21+03:00
Происшествия

Челябинские школьники закидали камнями проезжающий поезд

Дети едва не разбили лобовое стекло локомотива
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Инцидент произошел на железнодорожном перегоне «Кирзавод — Пост Восточный». Два пятиклассника одной из школ Челябинска нашли себе своеобразное увлечение — кидать камни в проходящий локомотив грузового поезда.

Хулиганов задержали сотрудники транспортной полиции.

— Дети едва не разбил лобовое стекло локомотива. С ними провели беседу об опасных последствиях такого поведения на железнодорожных объектах, — сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

За действия малолетних нарушителей придется ответить их родителям. В отношении транспортные полицейские составили административные протоколы о ненадлежащем воспитании детей.

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