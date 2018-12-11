На Южном Урале ввели карантин по бешенству
В четырех населенных пунктах Челябинской области введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписан в правительстве Челябинской области.
Ограничительные меры наложены не территорию Бажовского жилого массива в Копейске и поселка Кассельский Нагайбакского района. Там обнаружили больных бешенсвом лис. Также карантин введен в поселке Межевой Саткинского района и в самой Сатке, где нашли зараженных енотов.
— На Южнойм Урале по сравнению с прошлым годом, в нынешнем количество диких и домашних животных, заболевших бешенством, увеличилось в два раза. Всего с начала 2018-го было зарегистрировано 44 случая заболевания. Последний — на прошлой неделе в поселке Тарутино Чесменского района, когда диагноз подтвердился у домашней кошки, — сообщает пресс-службу Управления Россельхознадзора.
В ведомстве напоминают, что нельзя приближаться к животным, которые ведут себя неестественно. Бешенство — смертельно опасная инфекционная болезнь. Вирус передается при укусе со слюной больного животного.
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