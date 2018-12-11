2018-12-11T19:31:42+03:00
Общество

На Южном Урале ввели карантин по бешенству

Число зараженных животных в области выросло в два раза
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четырех населенных пунктах Челябинской области введен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписан в правительстве Челябинской области.

Ограничительные меры наложены не территорию Бажовского жилого массива в Копейске и поселка Кассельский Нагайбакского района. Там обнаружили больных бешенсвом лис. Также карантин введен в поселке Межевой Саткинского района и в самой Сатке, где нашли зараженных енотов.

— На Южнойм Урале по сравнению с прошлым годом, в нынешнем количество диких и домашних животных, заболевших бешенством, увеличилось в два раза. Всего с начала 2018-го было зарегистрировано 44 случая заболевания. Последний — на прошлой неделе в поселке Тарутино Чесменского района, когда диагноз подтвердился у домашней кошки, — сообщает пресс-службу Управления Россельхознадзора.

В ведомстве напоминают, что нельзя приближаться к животным, которые ведут себя неестественно. Бешенство — смертельно опасная инфекционная болезнь. Вирус передается при укусе со слюной больного животного.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу