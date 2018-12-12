2018-12-12T04:21:27+03:00
Общество

Жительница Магнитогорска ходит в поликлинику со своей ложкой

У педиатров элементарно нет одноразовых шпателей, чтобы посмотреть ребенку горло
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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К тому, что в поликлиниках почти никогда нет бесплатных бахил, мы уже, кажется, привыкли. Теперь там нет еще и одноразовых лор-шпателей. Это такие деревянные плоские палочки, с помощью которых пациентам смотрят горло. Казалось бы, копеечная вещица. Однако, экономия… Но ведь так быть не должно?

— В этом году нам пришлось очень часто обращаться к детскому врачу. Относимся к филиалу 6-й детской (ул. Советская, 199). Там работают прекрасные администраторы и доктора. Но минус все-таки есть. Уже давно, собираясь к врачу, вместе с полисом берем столовую ложку. Так как шпатели для осмотра горла есть в лучшем случае на одном из трех приемов. На утреннем их почти всегда нет.

Хочу задать вопрос руководству данной поликлиники: неужели так сложно обеспечить свой персонал столь необходимой мелочью? Более того, не все дети умеют хорошо показывать горло. А от того, что увидит врач, зависит правильный диагноз. И, как следствие, жизнь и здоровье ваших маленьких пациентов, — написала Ольга Импелева в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK.

Справедливости ради напишем, что в комментариях к посту несколько человек указали, что не замечали такой проблемы в этой детской поликлинике. Однако, еще одна мама написала, что тоже сталкивалась с такой ситуацией.

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