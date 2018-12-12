В Магнитогорске школьников обязали оформить банковские карты
Родители Магнитогорска возмущены. В нескольких школах раздали на подпись бумажки, в которых сказано: оформить детям «школьные карты» в определенном кредитном банке. По этим картам детей будут пропускать в школу и кормить в столовой. Также их можно использовать для покупок в школьном буфете. Это бесплатные услуги. А вот смс-информирование родителей о действиях с картой — платное. Потерял ребенок «пластик» — тоже придется заплатить за его восстановление.
— Из формулировки видно, что несогласных быть вообще не должно. В школе уже есть пропускная система, и у каждого ребенка есть электронный пропуск. Зачем переходить на новые карты, не понятно. При этом карта привязывается к вашему счету в этом банке. А если счета нет — вам его заведут! А как быть, если я не хочу становиться клиентом этого банка? Что за принуждение!? — анонимно написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» мама одного из учеников школы №6.
Кто-то попытался защитить ноу-хау рассказом, как это удобно и современно. Но большинство поддержали автора.
— Явное навязывание услуг! — прокомментировал подписчик группы Кирилл.
— Были собрания по этому поводу. Мы писали отказы, а сейчас нас поставили перед фактом. Просто лишили права выбора, — написала Татьяна Исаева.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.