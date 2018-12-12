2018-12-12T04:21:39+03:00
Общество

В Магнитогорске школьников обязали оформить банковские карты

Без них в учебное заведение не пустят
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Фото: vk.com/magnitkacityФото: vk.com/magnitkacity
Изменить размер текста:

Родители Магнитогорска возмущены. В нескольких школах раздали на подпись бумажки, в которых сказано: оформить детям «школьные карты» в определенном кредитном банке. По этим картам детей будут пропускать в школу и кормить в столовой. Также их можно использовать для покупок в школьном буфете. Это бесплатные услуги. А вот смс-информирование родителей о действиях с картой — платное. Потерял ребенок «пластик» — тоже придется заплатить за его восстановление.

— Из формулировки видно, что несогласных быть вообще не должно. В школе уже есть пропускная система, и у каждого ребенка есть электронный пропуск. Зачем переходить на новые карты, не понятно. При этом карта привязывается к вашему счету в этом банке. А если счета нет — вам его заведут! А как быть, если я не хочу становиться клиентом этого банка? Что за принуждение!? — анонимно написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» мама одного из учеников школы №6.

Кто-то попытался защитить ноу-хау рассказом, как это удобно и современно. Но большинство поддержали автора.

— Явное навязывание услуг! — прокомментировал подписчик группы Кирилл.

— Были собрания по этому поводу. Мы писали отказы, а сейчас нас поставили перед фактом. Просто лишили права выбора, — написала Татьяна Исаева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу