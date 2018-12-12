2018-12-12T04:21:39+03:00
Общество

В Магнитогорске школьников обязали оформить банковские карты

Без них в учебное заведение не пустят
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: vk.com/magnitkacityФото: vk.com/magnitkacity
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Родители Магнитогорска возмущены. В нескольких школах раздали на подпись бумажки, в которых сказано: оформить детям «школьные карты» в определенном кредитном банке. По этим картам детей будут пропускать в школу и кормить в столовой. Также их можно использовать для покупок в школьном буфете. Это бесплатные услуги. А вот смс-информирование родителей о действиях с картой — платное. Потерял ребенок «пластик» — тоже придется заплатить за его восстановление.

— Из формулировки видно, что несогласных быть вообще не должно. В школе уже есть пропускная система, и у каждого ребенка есть электронный пропуск. Зачем переходить на новые карты, не понятно. При этом карта привязывается к вашему счету в этом банке. А если счета нет — вам его заведут! А как быть, если я не хочу становиться клиентом этого банка? Что за принуждение!? — анонимно написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» мама одного из учеников школы №6.

Кто-то попытался защитить ноу-хау рассказом, как это удобно и современно. Но большинство поддержали автора.

— Явное навязывание услуг! — прокомментировал подписчик группы Кирилл.

— Были собрания по этому поводу. Мы писали отказы, а сейчас нас поставили перед фактом. Просто лишили права выбора, — написала Татьяна Исаева.

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