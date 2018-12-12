2018-12-12T04:21:48+03:00
Общество

В детском саду Магнитогорска отменяют ужины

Копии приказа раздали родителям на подпись
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Евгения ГУСЕВА
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Питание в детском саду — одна из популярных тем в соцсетях Челябинской области. Кому-то не нравится соседство селедки с йогуртом, другим — шпроты, третьим — манная каша с комочками. И вот новый удар по родительской психике — в детсадах отменяют ужины.

— Сегодня в садике дали подписать бумажку. Суть в том, что детям хотят поменять расписание приема пищи: полдник и ужин соединить. Меня интересует: когда родители подписывают это, они вообще вникают в суть? По постам в соцсети понятно, что детки и так питаются не очень-то хорошо, а здесь им еще и хотят убрать один из приемов пищи. Кому-то опять выгодно, но только не детям! — анонимно пожаловалась жительница Магнитогорска в группе VK.

Раньше у детей были два завтрака, обед в 12 часов, а затем полдник в 15:15, то есть сразу после сончаса. Обычно это булочка и напиток. И в 17:15 — ужин. Теперь малыши после сончаса будут кушать один раз — в 16:15.

Такое нововведение вызвало совершенно разные отклики.

— Мне кажется, ничего хорошего в объединении нет. Не зря давным давно придумали, что должны быть и полдник, и ужин. Лучше меньше, но чаще, — прокомментировала подписчица группы «Черное&Белое Магнитогорск» Ксения.

— Очень удобно! Раньше от полдника до ужина дети не успевали проголодаться. Да и поужинать не успевали, так как многих в 17 часов уже забирают домой. А теперь хоть не зря платить за питание будем, — высказала свое мнение Наталья.

— Я работаю в детском саду и скажу вам, что разницы никакой. Что с ужином, что без — все равно дети ничего не едят, — написала Ульяна Белокопытова.

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