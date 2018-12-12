В Челябинске упали в цене «трешки»

12 Дек. 07:02 2018-12-12T07:03:52+03:00

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Аналитику подготовил портал N1.RU. По их данным, в 2018 году в Челябинске подешевела средняя стоимость трехкомнатных квартир на 6,6%. «Трешка» в новостройке теперь стоит в среднем 2 980 000 руб. На вторичном рынке также спад, но на 2,5%. Средняя цена — ровно три миллиона.

— В сегменте вторичного жилья цены остались на уровне прошлого года. А вот расценки на квартиры в новостройках менялись более динамично. Из-за продаж в более дорогих ЖК Ленинского и Центрального районов выросла средняя стоимость квадратного метра. В Советском районе цена «квадрата» опустилась к уровню прошлого года, — рассказала руководитель пресс-службы портала недвижимости Анастасия Гринева.

Что же до самой популярной «разменной монеты» — «полуторки», то цены на них в среднем не изменились. Отклонение в Ленинском районе: там «однушки» теперь отдают в среднем за 1,7 млн руб., что на 36% больше прошлого года. В Советском районе цена снизилась на четверть до 1,4 миллиона.

«Двушки» также изменились в цене только в новых домах. В Металлургическом райне квартиры этого типа упали в цене 19,5% и теперь в стоят 1,84 млн.

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