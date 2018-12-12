Рецидивист пытался убежать из магазина в Челябинской области с ящиком элитного коньяка

СЕГОДНЯ 08:27 2018-12-12T08:27:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 11 декабря внимание патруля Росгвардии в селе Миасском привлек вышедший из супермаркета мужчина. В руках — большой черный пакет и коробка с дорогим коньяком. Через несколько секунд из магазина выбежала сотрудница с криками. Мужик кинулся наутек.

— Наши бойцы догнали и задержали беглеца, не оставив ему возможности скрыться. Сотрудница магазина рассказала росгвардейцам, что злоумышленник похитил несколько бутылок алкоголя общей стоимостью более 7 000 рублей., — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области

Задержанного передали полиции. Ему 34 года, был несколько раз судим. Возбуждено уголовное дело за грабеж — до четырех лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.